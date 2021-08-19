كربلاء تعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة اليوم العاشر من محرم

2021/08/19 | 14:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، أن خطة زيارة عاشوراء أشرف عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، فيما اشارت قيادة الشرطة الى نجاح الخطة الخاصة بالزيارة.وقال الخطابي في تصريح صحفي، إن “المحافظة بدأت بوقت مبكر بوضع خطط عديدة منها الأمنية والخدمية والصحية بمشاركة جميع دوائر الدولة والوزارات والمؤسسات والتي […]

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