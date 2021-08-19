2021/08/19 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الخميس، تسجيل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.وذكرت الدائرة، في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 775 فحصا مختبريا لحالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دون وفيات..



النجف تسجل 152 اصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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