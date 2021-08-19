أمير سعودي يرد على تغريدة لضاحي خلفان عن إيران

2021/08/19 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة نشرها الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي حول إيران، الأربعاء، قال فيها إن "إيران دولة جوار..من الخطأ التفكير بزعزعة أمنها".

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