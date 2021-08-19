الخدمة الاتحادي: إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة

2021/08/19 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الخميس، عن إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة.

وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس لم يزود حتى الآن بالبيانات الخاصة بالموظفين على وجه الدقة والتفصيل، من أجل إنشاء قاعدة بيانات".

وأضاف أن "المجلس يطالب ويتابع الموضوع مع الوزارات"، موضحاً أن "هذا الموضوع معقد وليس بالسهل".

وتابع التميمي "من خلال الهوية البايومترية التي نص عليها قانون الموازنة وعند استكمال الإجراءات وصرف هذه الهويات لموظفي القطاع العام، ستتبين لدينا الأعداد على وجه الدقة والتفصيل من حيث الجنس ايضا الذكر والأنثى والتحصيل الدراسي والاختصاص الوظيفي".

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