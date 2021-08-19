مجلس الخدمة يكشف عن إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة

2021/08/19 | 15:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، عن إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة.

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وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (19 اب 2021)، إن "المجلس لم يزود حتى الآن بالبيانات الخاصة بالموظفين على وجه الدقة والتفصيل، من أجل إنشاء قاعدة بيانات".

وأضاف أن "المجلس يطالب ويتابع الموضوع مع الوزارات"، موضحاً أن "هذا الموضوع معقد وليس بالسهل".

وتابع التميمي "من خلال الهوية البايومترية التي نص عليها قانون الموازنة وعند استكمال الإجراءات وصرف هذه الهويات لموظفي القطاع العام، ستتبين لدينا الأعداد على وجه الدقة والتفصيل من حيث الجنس ايضا الذكر والأنثى والتحصيل الدراسي والاختصاص الوظيفي".

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