عُمان ترفع الحظر على الأنشطة التجارية

2021/08/19 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا على تويتر، إن عُمان رفعت اليوم الخميس حظراً على الأنشطة التجارية، فرضته في مايو (آيار) للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

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