قاضي عراقي يوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية

2021/08/19 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي: اننا غير معترضين على الثناء الذي اسبغته على هيئة المستشارين لديكم وهم اصحاب الهوامش على المتون ولكن الاعتراض يتجلى في اقصاء اصحاب المتون.

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