2021/08/19 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل الإتصال الهاتفي بين الكاظمي والسيسي المركز الخبري الوطني.

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