طبيب يشرح الفرق بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة من اللقاح ضد فيروس كورونا

2021/08/19 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الجراح العام في أمريكا، الدكتور فيفيك مورثي، إنه على الرغم من أن الناس يمكن أن يكتسبوا بعض الحماية المناعية بعد الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها "ليست بنفس قوة اللقاح".ويضيف أن الناس بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الحماية ضد متغير دلتا الأكثر خطورة.

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