شاهد من الجو.. ركضة طويريج الخالدة في يوم عاشوراء

2021/08/19 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية

لركضة طويريج الخالدة في يوم عاشوراء

ذكرى واقعة الطف واستشهاد الامام

الحسين واهل بيته عليهم السلام.

تصوير: عمار الخالدي

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