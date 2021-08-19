مسؤولة في الصحة العالمية تنتقد

2021/08/19 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذرت مويتي ومسؤولون صحيون أفارقة آخرون، منهم أعضاء في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من الجرعات المعززة في الأسابيع الأخيرة لأن أقل من 2 بالمائة من سكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد – 19.

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