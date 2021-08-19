2021/08/19 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، استقبال اكثر من 49 ألف حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2021)، إنه "بانتهاء اليوم الثالث من تطبيق خطة الطوارئ الوقائية الخاصة بزيارة عاشوراء، فان عدد مراجعي شعب الاستشاريات والعيادات الخافرة وشعب الطوارئ في المستشفيات وصل إلى (2578) مراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم القطاعات الصحية ومراكز الطوارئ (23704) زائراً".

وأضاف أن "عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (1930) إحالة وأضاف إن عدد العمليات بلغ (183) عملية في حين إن عدد الولادات وصل إلى (163) ولادة".

وتابع ان "الملاكات المختبرية أجرت (3429) فحصاً مختبرياً، و(5607 ) فحصاً بجهازي الأشعة والسونار، أما الفحوصات بجهازي المفراس والرنين فقد كانت (438) فحصاً".

ونوَه الموسوي الى إنه "من خلال الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين فان عدد القناني التي تم الحصول عليها قبل تنفيذ خطة الطوارئ، إضافة إلى ما تبرع به المواطنين والزائرين بلغ نحو (1710) قنينة دم مختلفة الأصناف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تنشر حصيلة خطة الطوارئ المنفذة خلال أيام الزيارة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تنشر حصيلة خطة الطوارئ المنفذة خلال أيام الزيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).