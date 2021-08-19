2021/08/19 | 15:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناريو افغانستان.. الكرد يخشون الخذلان الاميركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/19 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريو افغانستان.. الكرد يخشون الخذلان الاميركي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريو افغانستان.. الكرد يخشون الخذلان الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).