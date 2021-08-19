إجراء رسمي جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة

2021/08/19 | 15:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معقد وليس بالسهل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، عن إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "المجلس لم يزود حتى الآن بالبيانات الخاصة بالموظفين على وجه الدقة والتفصيل، من أجل إنشاء قاعدة بيانات".

وأضاف أن "المجلس يطالب ويتابع الموضوع مع الوزارات"، موضحًا أن "هذا الموضوع معقد وليس بالسهل".

وتابع التميمي "من خلال الهوية البايومترية التي نص عليها قانون الموازنة وعند استكمال الإجراءات وصرف هذه الهويات لموظفي القطاع العام، ستتبين لدينا الأعداد على وجه الدقة والتفصيل من حيث الجنس ايضا الذكر والأنثى والتحصيل الدراسي والاختصاص الوظيفي".

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