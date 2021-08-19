الاعلام الامني تصدر بياناً بعد نجاح تأمين زيارة عاشوراء

2021/08/19 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت خليج الاعلام الامني بياناً بشأن نجاح تأمين زيارة العاشر من محرم “عاشوراء“.

وذكرت الخلية في بيان ان “قيادة عمليات كربلاء المقدسة ومحافظة كربلاء، اعلنت استنفارها في اذابة المعوقات و تأمين الزائرين في أحياءذكرى أستشهاد الامام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم الحرام من خلال جميع الاجهزة الامنية في المحافظة بإشراك 800 ضابطو منتسب و 45 عجلة اطفاء و 3 اليات انقاذ و 10 عجلات حوضية و فريق الاستجابة للحوادث الكيمياوية و توفير العديد من العجلاتالعسكرية التابعة لوزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي للتأمين و الوقوف على احتياجات الزائرين و شاركت الدوائر الصحية فيالمحافظة بنشر العديد من المفارز الطبية و عجلات الاسعاف“.

واضافت ان “هيئة الحشد الشعبي اقامت 5 مستشفيات متنقلة وتواجد حوالي 47628 موظف و عامل من الدوائر الخدمية و الجهاتالساندة في كربلاء و 1710 الية اختصاصية لادامة المحافظة و الزوار و قدمت وزارة النقل 350 عجلة و 75 عجلة من وزارة التجارة للمشاركةفي نقل الزوار “.

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