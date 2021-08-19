بايدن يقر بفوضى الانسحاب والبنتاغون يدرس تدمير الاسلحة الامريكية الثقيلة تحت يد طالبان

2021/08/19 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- مرسي ابو طوق -الزمان سمحت هزيمة الجيش الأفغاني لطالبان بالاستيلاء على معدات عسكرية أميركية كبيرة بينما انتشرت صور للمتمردين وهم يعرضون هذه الأسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسبب إحراجًا لإدارة الرئيس جو بايدن.واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بوجود “صعوبات” في عمليات الإجلاء من أفغانستان ورد على الانتقادات بتأكيده أن […]

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