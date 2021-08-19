الخدمة الاتحادي يكشف عن إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة

2021/08/19 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، الخميس، عن إجراء جديد لإحصاء أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة.

وقال التميمي في تصريح للإعلام الرسمي، اليوم (19 آب 2021)، إن "المجلس لم يزود حتى الآن بالبيانات الخاصة بالموظفين على وجه الدقة والتفصيل، من أجل إنشاء قاعدة بيانات".

وأضاف أن "المجلس يطالب ويتابع الموضوع مع الوزارات"، مبينا أن "هذا الموضوع معقد وليس بالسهل".

وأشار التميمي الى أنه "من خلال الهوية البايومترية التي نص عليها قانون الموازنة وعند استكمال الإجراءات وصرف هذه الهويات لموظفي القطاع العام، ستتبين لدينا الأعداد على وجه الدقة والتفصيل من حيث الجنس ايضا الذكر والأنثى والتحصيل الدراسي والاختصاص الوظيفي".

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