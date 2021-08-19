2021/08/19 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الخميس، إمكانية إعداد موازنة تكميلية قبل نهاية الدورة النيابية الحالية، مشيرة الى أنها ستسهم في تأمين رواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (19 آب 2021)، إن "سد العجز الحالي في ميزانية الدولة يعني تأمين رواتب الموظفين بالدرجة الأولى"، لافتا الى أن "ارتفاع أسعار النفط عالميا أمر إيجابي بالنسبة للعراق لأنه سيغطي العجز المالي في موازنة العام الحالي ٢٠٢١ التي تشمل في معظمها رواتب الموظفين".

وأضاف، أن "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ينعكس إيجابيا على العراق بسبب احتساب سعر برميل النفط عند حد ٤٥ دولارا في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ٢٠٢١"، مبينا أن "هذا الفرق في السعر سيغطي العجز الحالي في ميزانية العراق المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستؤمن رواتب الموظفين وسط العجز المالي.. لجنة برلمانية تجيب؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستؤمن رواتب الموظفين وسط العجز المالي.. لجنة برلمانية تجيب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).