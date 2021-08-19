لحظة صعود مواطنين أفغان على متن طائرة قبيل مغادرتها مطار كابول

2021/08/19 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة لحظة صعود مواطنين أفغان على متن طائرة تنطلق من مطار حامد كرزاي، ضمن عمليات إخلاء جوية متواصلة منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول الأحد الماضي، بعد 11 يومًا من اجتياحها البلاد.

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