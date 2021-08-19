الصحة تسجل 8012 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8760 شخصا للشفاء

2021/08/19 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 8012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 8760 شخصا للشفاء". وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 72 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 126820 ".

وسجل العراق أمس 7992 إصابة بكورونا و 71 وفاةً بسبب الوباء.

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