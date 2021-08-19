هيروشيما .. بيدوقراطية أمريكأ - أحمد الخميسي

2021/08/19 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي قامت أمريكا على إبادة أكثر من مئة مليون هندي أحمر بأحط الوسائل ومنها تسميم آبار المياه، ورسخت من حينه نظاما بيدوقراطيا واصل دوره في إبادة شعوب أخرى، إلا أن أفظع عمليات البيدوقراطية الأمريكية جرت في 6 أغسطس 1945، حين أسقطت أمريكا أول قنبلة نووية على البشر في هيروشيما وبعدها بثلاثة أيام قنبلة أخرى على نجازاكي، وقتل من جراء ذلك نحو ربع مليون انسان بريء.



وبعد بنحو ستين عاما، توفي في نوفمبر 2007 في مدي ......





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