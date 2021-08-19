أقواسُ قُزَحِ ... الحَنين - ريتا عودة

2021/08/19 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-اليَوْمُ الذي لا تَتَكَحَّلُ فِيهِ عَيْنَايَّ بِرُؤْيَاكَ لا يُحْسَبُ مِنْ عُمْري!-2-ولقد أُعْطِيْتُ قَلبَكَ فَرَضِيْتُ.-3ألهَذِهِ الدَّرَجَة تُحِبُّنِي السَّمَاءُ لتَُكَافِئَنِي بِكَ حَبِيبي..!-4-كُلُّ جُسُورِ الكَوْنِلَمْ تأتِ بِكَ إليَّ.مَعَ هَذَا،هَامَتِ الرُّوحُ بالرُّوحِفَاخْضَّرَتْ أرْضُ القَصِيدَة.-5 ......





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