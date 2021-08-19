2021/08/19 | 16:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

الصحة تسجل 8012 إصابة جديدة بكورونا

الصحة تعلن تماثل 8760 حالة جديدة للشفاء من كورونا

الصحة: تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد

الصحة تعلن تلقي 126820 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل موقفاً وبائياً مثقلاً بالوفيات والإصابات الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل موقفاً وبائياً مثقلاً بالوفيات والإصابات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).