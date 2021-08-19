اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8012 اصابة بـ وباء كورونا و 8760 حالة شفاء اضافة الى وفاة 72 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-
التالي
منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة: نعمل مع الحكومة العراقية على تخفيف تأثير حالة الطوارئ المناخية
منذ 3 ساعات
الكهرباء تحقق اعلى معدل انتاج بالطاقة
منذ 4 ساعات
انطلاق مراسم “ركضة طويريج”
منذ 18 ساعة
العمل تعلن إطلاق “الملحق” من راتب المعين المتفرغ
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 7992 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يوم واحد
تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإنجاح امتحانات السادس الإعدادي
منذ يوم واحد
وزير التعليم يصل صلاح الدين
منذ يومين
الخدمة الاتحادي يكشف آلية التعيينات والفئات المشمولة
منذ يومين
صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ يومين
بالوثيقة..
نقابة الصحفيين توقف العمل الاداري في النقابة
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 8012 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 8012 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).