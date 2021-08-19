وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف في احدى دول الجوار

2021/08/19 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران، اليوم الخميس، المئة ألف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وسط تشديد القيود على الصعيد الوطني لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ثبُتت إصابة 31266 شخصا ب‍فيروس كورونا وتوفي 564 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء تفشي الوباء إلى 4,587,683 إصابة و100255 وفاة”.

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