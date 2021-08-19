امن بغداد تجري جولات تفتيشية على سيطرات حزام بغداد

2021/08/19 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت دائرة امن بغداد، اليوم الخميس، عن اجرائها جولات تفتيشية على سيطرات حزام بغداد ضمن خطة تأمين مراسيم شهرمحرم الحرام.

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها قامت بجولات تفتيش على سيطرات حزام بغداد ضمن خطة تأمين مراسيم شهر محرم الحرام ولضمان عدم حصول خروقات امنية وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمواكب الحسينية".

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