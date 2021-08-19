لندن تأمر بتحقيق في استحواذ شركة أميركية على مجموعة دفاعية بريطانية

2021/08/19 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنكيس العلم البريطاني فوق مبنى البرلمان بوسط لندن في التاسع من نيسان/أبريل 2021 بعد إعلان وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية © ا ف ب هيكلاس هالن لندن (أ ف ب) – أمرت بريطانيا بفتح تحقيق حول استحواذ شركة كوبهام المملوكة للولايات المتحدة على شركة التكنولوجيا الدفاعية البريطانية “ألترا إلكترونيكس” من […]

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