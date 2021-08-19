الهجرة تتحدث لـNRT عن مصير النازحين في اقليم كوردستان

2021/08/19 | 16:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، حكومة إقليم كوردستان للتعاون معها بشأن عودة النازحين إلى مناطقهم الاصلية، مؤكدة انها المعنية الوحيدة بالاهتمام فيهم.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح لـ NRT عربية، (19 اب 2021)، إن "الوزارة تتولى العناية بالنازحين من ناحية تدريسهم وتعليمهم وهي الجهة المعنية بإيوائهم واغاثتهم وتعليمهم وكل ما يتعلق بهم، واي منحة دولية يجب ان تكون أموالها تحت إدارة الوزارة حصرا كونها على علم تفصيلي بوضع النازحين وقادرة على معرفة طبيعة المدارس وحاجة كل مدرسة، وهي الامينة على أموالهم".

وأضاف ان "المخيمات في أي مكان وبضمنها إقليم كوردستان يجب ان تكون بيد الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين".

وأشار النوري إلى أن "وضع الإقليم استثنائي ويتوجب اغلاق المخيمات وفقا للبرنامج الحكومي وإعادة النازحين إلى مناطقهم"، داعيا حكومة كوردستان إلى "التعاون فيما يخص النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية رغم وجود بعض الصعوبات والتعقيدات الا ان البقاء هو اصعب من العودة الطوعية".

واكد النوري ان "الهجرة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي من اجل عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة سبل عودتهم رغم كل التعقيدات التي اعترضت مسيرتها".

هذا وكان صندوق التعليم قد خصص مبلغ 12 مليار ونصف لدعم قطاع التعليم في العراق للطلبة النازحين، بضمنهم المتواجدين في مخيمات إقليم كوردستان.

وجاء تصريح الهجرة هذا على خلفية منحة دولية قدمت للعراق من قبل صندوق التعليم لدعم الطلبة النازحين.

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