خطر يفوق أفغانستان يهدد واشنطن من سوريا على لسان بايدن

2021/08/19 | 16:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت لدينا القدرة على محاربة الإرهاب وعلينا أن نركز على مواجهة التهديدات الأكثر خطورة.

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