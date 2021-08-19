جواز السفر العراقي ثاني أسوأ جواز في العالم في أحدث تصنيف

2021/08/19 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل جواز السفر العراقي المرتبة قبل الأخيرة في أحدث قائمة أعدها موقع متخصص بتصنيف أفضل جوازات السفر في العالم.

وعلى وفق التصنيف الذي نشره موقع غلوبال باسبورت باور رانك فإن جواز السفر العراقي جاء بالمركز الثامن والثمانين وقبل الأخير متقدما على الجواز الافغاني، ومتأخرا عن كل من سوريا وباكستان والصومال، في حيث جاء جوازا السفر الالماني والاسباني بالمرتبتين الأولى والثانية.

ومن الجدير بالذكر ان التصنيف الذي نشره الموقع يستند الى عدد الدول التي يتيح الجواز السفر اليها من دون الحصول على تأشيرة السفر.

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