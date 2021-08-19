مقتدى الصدر: سنكمل مسيرة الإصلاح العراقي الحسيني بثورة لا شرقية ولا غربية

2021/08/19 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأكيده على ضرورة استلهام أفكار الثورة ضد الفسادين من ثورة الإمام الحسين عليه السلام ضد الظلم والفساد.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إنه سيكمل مسيرة الإصلاح العراقي الحسيني بثورة لا شرقية ولا غربية، يضيء نورها العراق، وفقا لقوله.

ورفض زعيم التيار الصدري استمرار مظاهر الفساد والاحتلال والنعرات الطائفية، مدونا في تغريدته: كلا للفاسدين والطائفين والتبعية والمحلتين.

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