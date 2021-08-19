الديمقراطي الكردستاني يتهم حزب العمال بزعزعة الأوضاع في سنجار

2021/08/19 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مسؤول محلي في الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهامات الى حزب العمال الكردستاني بالسعي لزعزعة الأوضاع في قضاء سنجار.

وقال مسؤول لجنة الحزب في سنجار سليمان حسن ان حزب العمال يقوم بخداع الصبيان والمراهقين الايزيديين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ويعمل على اقناعهم بالبقاء داخل مقرات الحزب لتعريضهم للقتل جراء القصف التركي وذلك بهدف تحقيق هدفه والادعاء بأن الطائرات التركية تقتل الايزيديين.

وأشار المسؤول المحلي الى عدم استطاعة النازحين من سنجار العودة الى مناطقهم بسبب السياسات التي يتبعها حزب العمال وتهديده أمن المنطقة، فضلا عن قيام الحزب بحفر العشرات من الكهوف والخنادق في الجبال المحيطة بسنجار.

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