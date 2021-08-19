2021/08/19 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد أن ضجت مواقع التواصل بصور ومقاطع مصورة لعناصر "طالبان" وهم يمارسون الرياضة في قاعة جيم بالقصر الرئاسي في كابل ومن ثم يلعبون في مدينة الملاهي.



ها هم الآن يتذوقون الـ"آيس كريم".

وقد نشر مراسل قناة TOLOnews صورة لعناصر "طالبان" وهم يحملون الـ"آيس كريم"، وأرفقها بتغريدة: "طالبان تأكل آيس كريم".

وقد اعتبر موقع The Summit، أن عناصر "طالبان" في هذه الصورة يوجهون رسالة ساخرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: "الرسالة واضحة إنهم لا يخافون من أمريكا تحت قيادة بايدن".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيام، تمكنت "طالبان" من السيطرة على كامل المناطق الأفغانية تقريبا، ودخلت القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها من العاصمة الأفغانية.

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