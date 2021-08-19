الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه بشأن نساء أفغانستان

2021/08/19 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أبدى الاتحاد الأوروبي، قلقه البالغ بشأن وضع النساء في أفغانستان، عقب سيطرة حركة “طالبان” على العاصمة كابل.وقال الاتحاد في بيان له، “نحن قلقون للغاية بشأن النساء والفتيات الأفغانيات، وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل”، داعيا من هم في مواقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى “ضمان حماية النساء”.وأضاف، انه …

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