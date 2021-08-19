العراق يسجل 8 آلاف إصابة بكورونا ونحو 127 ألف يلقون اللقاح

2021/08/19 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في العراق.وسجلت الصحة العراقية، 8012 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8760 حالة جديدة للشفاء و72 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 126820 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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