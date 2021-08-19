نيجيرفان بارزاني يدعو إلى محو ثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات

2021/08/19 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، إلى محو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات.وقال بارزاني في تغريدة عبر “تويتر”، تابعه “النور نيوز”، “لنجعل من إحياء ذكرى واقعة عاشوراء الأليمة حافزاً لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات، وإلهاماً لتوطيد أواصر المحبة ومبادئ التسامح والتعايش بين أطياف الشعب لإرساء الاستقرار …

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