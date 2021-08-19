اعلام العتبة الحسينية يشيد بعمل الإعلاميين خلال زيارة عاشوراء

2021/08/19 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ قدم قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة الشكر والامتنان للاسرة الصحفية للمساهمة بالتغطية الاعلامية لزيارة العاشر من محرم الحرام .وقال رئيس قسم الإعلام عقيل الشريفي :" اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع الأخوة الإعلاميين لما بذلوه من جهود جبارة في خدمة نقل رسالة سيد الشهداء والتأثير الايجابي في المجتمع روحيا وسلوكيا ، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يبارك بأعماركم واعمالكم ويبعد عنكم كل سوء ويحشركم مع الامام الحسين سلام الله عليه في الدنيا والآخرة...واضاف انه في ذات الوقت يقدم الاعتذار عن اي تقصير قد بدر لسبب أو لآخر والعذر عند كرام القوم مقبول.

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