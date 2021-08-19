إليسا عن قول حسن نصرالله سفينة الوقود الإيرانية

2021/08/19 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت الفنانة اللبنانية إليسا تصريحات حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بشأن تحذيره من السفينة الإيرانية المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان "سنعتبرها أرضا لبنانية".

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