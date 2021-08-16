حكم يشهر مسدسا ويطلق النار بعد نزول الجماهير الى ارض الملعب (فيديو)

2021/08/19 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يجد حكم مباراة كرة قدم في هندوارس خيارا إلا أن يسحب مسدسه ويشهره في وجه الآخرين تحسبا لوقوع كارثة.وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل لحظات بعيد انتهاء المباراة بين فريقين محليين، حيث نزلت أعداد من الجماهير إلى أرض الملعب، وفجأة سمع دوي إطلاق نار.

وتبين أن مطلق الرصاص هو حكم المباراة، إذ رصدته الكاميرات وهو يسير حاملا سلاحه الناري.

En el vídeo se observa al árbitro con pistola en mano, mientras los futbolistas se separaran para evitar una tragedia en La Entrada, Copán.



Aquí los detalles: https://t.co/dhUSdqxunL pic.twitter.com/Q2tuVxhlZA

— TN5 (@TN5Telenoticias) August 16, 2021

وذكرت تقارير إعلامية أن المباراة إقيمت، قبل أيام، في منطقة كوبان غربي هندوراس، الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقالت قناة “Televicentro” التلفزيونية المحلية إن الحكم شعر بخطر يهدد حياته، بعد نزول جمهور الفريق الخاسر، ثم أطلق النيران في الهواء لتفريق أنصار الفريق.

وتعاني هندوراس من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة فضلا عن نظام غارق في الفساد، وهو ما أدى إلى تفشي العنف في البلاد، التي تواجه أيضا جرائم العصابات المنظمة.

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