وزير الاتصالات اركان الشيباني يعزي باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام

2021/08/19 | 17:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى وزير الاتصالات المهندس اركان الشيباني، اليوم الخميس، الشعب العراقي والامة الاسلامية والمراجع الدينية بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.وقال الشيباني:اذ تمر هذه المناسبة علينا ونحن أحوج ما نكون فيه إلى استلهام الدروس والعبر مما خلفته العترة … Readmore

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