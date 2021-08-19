2021/08/19 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تجدد الهجمات "الإرهابية" ضد منظومة الطاقة الكهربائية باستهداف متكرر لأبراج الطاقة شمال محافظة كربلاء، ما أدى إلى تضرر برج لنقل الطاقة في المحافظة.

وذكر إعلام الوزارة في كربلاء في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت، يوم أمس الاربعاء إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء".

واستهدفت الهجمه أمس في تمام الساعة العاشرة ليلاً، البرج المرقم (60) لخطي (مسيب - شمال كربلاء) و (مسيب - شرق كربلاء) ما أدى إلى تقطع أرجل عدد (2) دون سقوط البرج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف برج ناقل للطاقة الكهربائية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف برج ناقل للطاقة الكهربائية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).