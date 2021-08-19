الصحة: تسجيل 72 وفاة و8012 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/08/19 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل اثنتين وسبعين حالة وفاة جديدة في أحدث موقف وبائي لجائحة كورونا.

وأكدت الوزارة في البيان الخاص بحصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية، ان الوفيات الأخيرة رفعت مجمل عدد حالات الوفاة الى تسعة عشر الفا وتسع مئة وخمس وثمانين حالة، فضلا عن تسجيل ثمانية آلاف واثنتي عشرة إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما يرفع عدد الإصابات الى مليون وثماني مئة وتسعة آلاف وثلاث مئة وست وسبعين إصابة، في حين أشار البيان الى تعافي ثمانية آلاف وسبع مئة وستين من بين المصابين بالفيروس.

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