الجمعة الأولى بعد سيطرة طالبان

2021/08/19 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت حركة طالبان تعليمات جديدة إلى أئمة المساجد بشأن خطبة يوم غد الجمعة والتي ستكون الأولى بعد سيطرة الحركة على مقاليد الأمور في أفغانستان.

ووجهت ما تسمى بلجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحركة رسالة الى خطباء المساجد في العاصمة كابل وباقي الولايات طالبتهم فيها بطرح بعض الأولويات اثناء حديثهم للمصلين ومن بينها بيان مصالح النظام الإسلامي للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق، والرد على الدعايات السلبية لمن وصفهم بالأعداء واستفزازاتهم بغية زيادة الاطمئنان لدى افراد الشعب.

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