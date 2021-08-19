مشهد مؤلم ودماء تسيل.. تفاصيل مخيفة حول ضحايا الطائرة بكابل

2021/08/19 | 17:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما رأيتهما (على السطح)، اعتقدت في البداية أنهما من مسلحي حركة طالبان.

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