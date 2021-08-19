العمليات المشتركة تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

2021/08/19 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته (بغداد اليوم)، أن "بالتزامن مع جهود القوات الأمنية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين للقضاء، شرعت القطعات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى والوكالات الاستخبارية، بتطبيق الخط المحكمة التي كانت بإشراف مباشر من قبل قيادة العمليات المشتركة، لتأمين زيارة عاشوراء".

وأضافت القيادة: "يرافق تلك القوات في تنفيذ هذه الخطة إجراءات إدارية نفذتها الوزارات والدوائر الخدمية، تضمنت جهد حكومي وعسكري لنقل الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة"، مردفة: "كما شهدت جهود كبيرة من قبل وزارة الصحة ومفارز طبية من الأمور الطبية في وزارة الدفاع وعناصر الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية".

وبينت أن "تنفيذ هذه الخطة جاء بجهد خدمي كبير من محافظة كربلاء المقدسة أسهم بشكل كبير في انسيابية حركة الزائرين لأداء مراسم هذه الزيارة التي شارك في احياءها ملايين الزائرين من مختلف محافظات البلاد".

ولفتت إلى، أن "هذه الزيارة شهدت تعاون بين المواكب الحسينية والقوات الأمنية والمواطنين، حيث قدمت هذه المواكب خدمات معهودة من طعام وشراب وتوفير سبل الراحة للزائرين المشاركين في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

وذكرت قيادة العمليات: "نتقدم لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية".

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