عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين الحماية للعاشر من محرم

2021/08/19 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، نجاح الخطة الموضوعة لتأمين الحماية ليوم العاشر من محرم.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "خطتها المعدة لتامين الحماية للمزارات والمراقد المقدسة وللهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة نجحت".

وبينت أن "الخطة سارت وفقاً لما مرسوم لها، حيث إن هناك استنفاراً كبيرا للأجهزة الأمنية وانتشار في الطرق الرئيسة والفرعية والتقاطعات المهمة تخللها جهد استخباري عالي المستوى، وانطلاق عمليات استباقية تفتيش وتطهير لمناطق شمال بغداد ومناطق محيط العاصمة ومسك للأرض بشكل تام مع مراقبة القواطع بالكاميرات الحرارية وعلى مدار الساعة".

وأكدت أن التأمين "قاد إلى إحباط العديد من مخططات ونوايا العدو باستهداف الشعائر الحسينية والتي أعلن عنها في وقتها، هذا وقد كان للإشراف والمتابعة الميدانية لقائد عمليات بغداد وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة ووجود القادة والأمرين على رأس قطعاتهم كان له الدور الكبير في إنجاح الخطة ومعالجة الإشكالات والمعاضل التي تواجه تلك القطعات والتغلب على جميع التحديات، الأمر الذي أمد قطعاتنا الأمنية بكافة مسمياتها بمعنويات عالية وهمة وإخلاص وتفاني في أداء الواجب".

وتوجه قائد عمليات بغداد "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، كما نخص بالشكر جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".

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