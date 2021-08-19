الأسدي خلال تفقده مديرية أمن الكاظمية يعلن نجاح خطة تأمين زيارة عاشوراء

2021/08/19 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي خلال تفقده مكتب أمن الكاظمية للإشراف على خطة العمل الاستخبارية ؛ نجاح الخطة الامنية وعدم تسجيل اي خرق خلال مراسم زيارة العاشر من محرم.وتقدم رئيس الجهاز بالشكر والتقدير لكافة ضباط ومنتسبي الامن الوطني في بغداد والمحافظات لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة مع الاجهزة الامنية في حفظ امن وسلامة الزائرين ./انتهى3

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