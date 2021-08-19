2021/08/19 | 17:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت دوريات أمنية كبيرة من طالبان في شوارع كابول، بعد أن شوهدت حشود تسير في شوارع العاصمة الأفغانية حاملين العلم الوطني للبلاد احتفالاً بيوم الاستقلال، حسبما شهد فريق CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان: مسيرات تحمل العلم الوطني في يوم الاستقلال وسط انتشار كثيف لمقاتلي طالبان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان: مسيرات تحمل العلم الوطني في يوم الاستقلال وسط انتشار كثيف لمقاتلي طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).