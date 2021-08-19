ميقاتي يؤكد استمرار مساعيه لتشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت

2021/08/19 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، استمرار مساعيه لتشكيل حكومة وفق الأسس المعروفة وبأسرع وقت.

وأصدر المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "يقدر دولة الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي".

وأضاف البيان، أن "دولة الرئيس، يقدر لرئيس الجمهورية إيجابية الموقف، ويؤكد أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الاعلام"، متمنياً على الجميع "إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت".

وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، أن الرئيس عون لم يقدم إلى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أيّ اسم حزبيّ لتوليّ حقيبة وزاريّة او اكثر، والأسماء التي عرضها تتمتّع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحّة لها.

وتابع البيان الرئاسي، أن الرئيس عون إيجابيّ ولا يزال وهو يدرك انّه من حق رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف إعطاء ملاحظات على أيّ اسم يرد منهما أو من أيّ من الكتل المشاركة، وصولاً الى الاعتراض عليها.

ولفت البيان، إلى أنّ الرئيس المكلّف واجه مطالب تتزايد وتتبدل من آخرين ما انعكس تأخيراً في إصدار التشكيلة والأمر قائم ومتكرر على أمل تذليله بتعاون الرئيسين.

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