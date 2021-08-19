تحديد ملعب مباراة منتخبنا الوطني مع ايران في تصفيات المونديال

2021/08/19 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد

العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان

الاتحادُ القطري لكرة القدم اختار ملعب

الغرافة، إستاد ثاني بن جاسم، لاستضافة

مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات

الآسيوية المؤهلة ل

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